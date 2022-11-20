Характеристики товара
Описание
Ширина: 2210 мм
Глубина: 1000 мм
Высота: 820 мм
Тон массива: черный
Есть возможность комплектации спальным местом - экофлекс 1400х1900 мм
Ширина: 2210 мм
Глубина: 1000 мм
Высота: 820 мм
Тон массива: черный
Есть возможность комплектации спальным местом - экофлекс 1400х1900 мм
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