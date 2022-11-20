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Диван Пэчворк "Морской этюд" - фото 1Диван Пэчворк "Морской этюд" - фото 2Диван Пэчворк "Морской этюд" - фото 3Диван Пэчворк "Морской этюд" - фото 4Диван Пэчворк "Морской этюд" - фото 5Диван Пэчворк "Морской этюд" - фото 6Диван Пэчворк "Морской этюд" - фото 7Диван Пэчворк "Морской этюд" - фото 8Диван Пэчворк "Морской этюд" - фото 9Диван Пэчворк "Морской этюд" - фото 10Диван Пэчворк "Морской этюд" - фото 11

Диван Пэчворк "Морской этюд"

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 2210 мм

Глубина: 1000 мм

Высота: 820 мм

Тон массива: черный

Есть возможность комплектации спальным местом - экофлекс 1400х1900 мм

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