Характеристики товара
Описание
Изящные двухместные диваны серии Picasso говорят об утонченном вкусе владельца. Благодаря своей палитре цветов, они подойдут к любому дизайну интерьера и придадут ему современный стиль. Основание мини-дивана - высокие буковые ножки, которые облегчают процесс уборки под ними. Диваны на ножках Picasso - это практичность и эффектность.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Длина1340 мм
- Глубина850 мм
- Вес25 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявельвет
- Допустимая нагрузка300
- Цветголубой