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Диван Picasso двухместный темно-бирюзовый

13 оценок
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Диван Picasso двухместный серый

Характеристики товара

Описание

Изящные двухместные диваны серии Picasso говорят об утонченном вкусе владельца. Благодаря своей палитре цветов, они подойдут к любому дизайну интерьера и придадут ему современный стиль. Основание мини-дивана - высокие буковые ножки, которые облегчают процесс уборки под ними. Диваны на ножках Picasso - это практичность и эффектность.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Длина1340 мм
  • Глубина850 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявельвет
  • Допустимая нагрузка300
  • Цветголубой

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