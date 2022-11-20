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Диван Picasso трехместный темно-бирюзовый - фото 1

Диван Picasso трехместный темно-бирюзовый

6 оценок
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Диван Picasso трехместный серый

Характеристики товара

Описание

Хотите заменить старый диван? Современные диваны Picasso нейтральных оттенков притягивают своей аккуратностью и изящным видом. Эта модель отлично подойдет для офиса или стильной гостиной. Конструкция дивана позволяет визуально расширить пространство, благодаря высоким деревянным ножкам, которые также облегчают уборку пола.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Длина1850 мм
  • Глубина850 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявельвет
  • Допустимая нагрузка300
  • Цветголубой

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