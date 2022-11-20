Характеристики товара
Описание
Хотите заменить старый диван? Современные диваны Picasso нейтральных оттенков притягивают своей аккуратностью и изящным видом. Эта модель отлично подойдет для офиса или стильной гостиной. Конструкция дивана позволяет визуально расширить пространство, благодаря высоким деревянным ножкам, которые также облегчают уборку пола.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Длина1850 мм
- Глубина850 мм
- Вес25 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявельвет
- Допустимая нагрузка300
- Цветголубой