Диван Pillow, серый
103990 ₽
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Стильный и элегантный диван-кровать Pillow в винтажном стиле. Его изящный силуэт прекрасно сочетается с современной отделкой.
• 100% полиэстер, не съемный чехол.
• 2 ложные подушки сиденья, 2 ложные подушки спинки.
• Отделка простой видимой строчкой и воланами спереди на сиденьи, вверху спинки и по контуру подлокотников.
• Каркас из многослойных панелей и массива сосны, механизмы и усиленные части из стали.
• Амортизация за счет арочных пружин
Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д193 x 114 x 29 см
Вес - 50 кг