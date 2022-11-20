Фотография Диван Pillow, серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван Pillow, серый

4.8
Оптовая цена
103 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван Pillow, серый
Диван Pillow, серый
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Диван Pillow, серый

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103990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стильный и элегантный диван-кровать Pillow в винтажном стиле. Его изящный силуэт прекрасно сочетается с современной отделкой.

• 100% полиэстер, не съемный чехол.
• 2 ложные подушки сиденья, 2 ложные подушки спинки.
• Отделка простой видимой строчкой и воланами спереди на сиденьи, вверху спинки и по контуру подлокотников.
• Каркас из многослойных панелей и массива сосны, механизмы и усиленные части из стали.
• Амортизация за счет арочных пружин

Размеры и вес упаковки :
Габариты - Д193 x 114 x 29 см
Вес - 50 кг


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Основные характеристики

  • Длина2070 мм
  • Глубина850 мм
  • Цветсерый
  • Ширина840 мм
  • Высота790 мм

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