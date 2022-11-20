Диван пластиковый Lily

14 оценок

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Диван пластиковый Lily

4.3
102 490 ₽
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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ панама
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Длина1790 мм
  • Глубина860 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Страна изготовленияИталия

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В наличии 1 шт.