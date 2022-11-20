Диван пластиковый Low Lita Love Anniversary Edition

12 оценок

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Диван пластиковый Low Lita Love Anniversary Edition

4.2
86 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал: полиэтилен.

Цвет: черно-белый.
Назначение: для использования в помещении и на улице.
Размер: 1180х800х700 мм.
Вес: 22 кг.
Размер упаковки: 1210х860х760 мм.
Объем упаковки: 0.79 м³.
Вес упаковки: 27 кг.
Количество упаковочных мест: 1.

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Длина1180 мм
  • Глубина800 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Страна изготовленияИталия

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