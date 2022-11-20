Материал: полиэтилен.
Цвет: черно-белый.
Назначение: для использования в помещении и на улице.
Размер: 1180х800х700 мм.
Вес: 22 кг.
Размер упаковки: 1210х860х760 мм.
Объем упаковки: 0.79 м³.
Вес упаковки: 27 кг.
Количество упаковочных мест: 1.
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