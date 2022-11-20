Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner черный

15 оценок

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Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner черный

5
88 190 ₽
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Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый угловой плетеный диван Monaco Lounge изготовлен из прочного погодостойкого пластика, армированного стекловолокном. Пластиковые диваны серии Monaco Lounge с имитацией плетения натурального ротанга станут отличным выбором для обстановки лаунж-зон различных заведений. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, плетеные диваны из пластика Monaco Lounge можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Подушки на сиденье и спинке толщиной 7 см покрыты полиэстеровой тканью и заканчиваются кантом. Обеспечивают дополнительное удобство и комфорт сидящему. Подушки изготовлены из синтетической ткани, произведенной из полиэфирных волокон, хорошо сохраняют форму, устойчивы к воздействию тепла и света.
Особенности:
мебель изготовлена из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчива к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
армирована стекловолокном;
может быть разобрана;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Характеристики упаковки:
Диван: количество в упаковке: 1 шт., размер упаковки: 1250х770х770 мм, объем упаковки: 0.741 м³.
Подушка на спинку: количество в упаковке: 4 шт., размер упаковки: 600х390х280 мм, объем упаковки: 0.063 м³.
Подушка на сиденье: количество в упаковке: 4 шт., размер упаковки: 600х600х280 мм, объем упаковки: 0.1 м³.
Угловая подушка: количество в упаковке: 3 шт., размер упаковки: 600х600х210 мм, объем упаковки: 0.075 м³.

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Длина2070 мм
  • Глубина2070 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияТурция

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