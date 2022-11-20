Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж

11 оценок

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Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж

4.5
89 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка серая
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка серая
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Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка розовая

Характеристики товара

Описание

Модули Komodo выполнены из стеклопластика, имеют складные спинки и боковины, съемные подушки, благодаря чему можно составить диван любой длины, превратить отдельные модули в столики или пуфы.

Ветвистая переплетенная конструкция вытекает из строгого геометрического дизайна, который также включает инновационную систему соединения между спинкой и сиденьем, осуществленную с помощью простого вращения.
Последнее решение позволяет избежать непривлекательных стыков и открытых отверстий и поддерживает эстетическую гармонию плетенной конструкции на сиденье и спинке.
Особенности:
Модульный диван включает в себя: 2 пуфа, 2 спинки, 2 подлокотника, 2 подушки на спинку.
Размер пуфа: 720х720х475 мм. Вес: 7.5 кг.
Размер спинки: 685х545 мм. Вес спинки: 2 кг.
Размер подлокотника: 675х385 мм. Вес подлокотника: 1.7 кг.
Размер подушки на спинку: 710х450х220 мм. Вес подушки: 1.3 кг.
Модель выполнена из перерабатываемого материала - стеклопластика (полипропилен, стекловолокно).
Возможные цвета каркаса: белый (bianco), антрацит (antracite), тортора (tortora), агава (agave).
Возможные цвета подушек из акрила: серый (grigio), розовый (rosa quarzo).
Возможные цвета подушек из ткани Sunbrella: синий (adriatic), лед (ghiaccio), авокадо (avocado), джунгли (giungla).
Возможные цвета подушек из ткани Sunbrella Laminato: холст (canvas).
Возможные цвета подушек из ткани TECH: панама (panama).
Сиденья можно закрепить с одной стороны, а спинки и подлокотники можно прикрепить с любой стороны.
Нескользящие ножки.
Матовая отделка.
Изделие сертифицировано CATAS.
Изделие устойчиво к воздействию УФ-лучей.

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина1440 мм
  • Глубина780 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияИталия

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