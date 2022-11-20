Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка джунгли

14 оценок

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Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка джунгли

4.4
80 190 ₽
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Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка авокадо
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Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина1440 мм
  • Глубина780 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветзеленый, черный

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