Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя

10 оценок

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Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя

5
80 190 ₽
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Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка джунгли
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Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка серая

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина1440 мм
  • Глубина780 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний, черный

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