Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка джунгли

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка джунгли

5
89 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван Кинг G
Диван Кинг G
Следующий Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя

Характеристики товара

Описание

Особенности:

Модульный диван включает в себя: 2 пуфа, 2 спинки, 2 подлокотника, 2 подушки на спинку.
Размер пуфа: 720х720х475 мм. Вес: 7.5 кг.
Размер спинки: 685х545 мм. Вес спинки: 2 кг.
Размер подлокотника: 675х385 мм. Вес подлокотника: 1.7 кг.
Размер подушки на спинку: 710х450х220 мм. Вес подушки: 1.3 кг.
Модель выполнена из перерабатываемого материала - стеклопластика (полипропилен, стекловолокно).
Возможные цвета каркаса: белый (bianco), антрацит (antracite), тортора (tortora), агава (agave).
Возможные цвета подушек из акрила: серый (grigio), розовый (rosa quarzo).
Возможные цвета подушек из ткани Sunbrella: синий (adriatic), лед (ghiaccio), авокадо (avocado), джунгли (giungla).
Возможные цвета подушек из ткани Sunbrella Laminato: холст (canvas).
Возможные цвета подушек из ткани TECH: панама (panama).
Сиденья можно закрепить с одной стороны, а спинки и подлокотники можно прикрепить с любой стороны.
Нескользящие ножки.
Матовая отделка.
Изделие сертифицировано CATAS.
Изделие устойчиво к воздействию УФ-лучей.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина1440 мм
  • Глубина780 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветзеленый, серый
  • Страна изготовленияИталия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1224, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
12

Подстолье чугунное 1224

В наличии 30 шт.
Стул БиттаНастоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
от9 010
14

Стул Битта

Настоящее фото товара Подставка для ног Буффало, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200
10

Подставка для ног Буффало

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белыйНастоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 490
Оптовая цена
11

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый

Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL черный, произведённого компанией ChiedoCover
от49 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL черный

Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner белыйНастоящее фото товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner белый, произведённого компанией ChiedoCover
от88 190
Оптовая цена
6

Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner белый

Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневыйНастоящее фото товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от88 190
Оптовая цена
12

Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01146, произведённого компанией ChiedoCover
от4 100
15

Светильник подвесной KH01146

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01141, произведённого компанией ChiedoCover
от6 300
6

Светильник подвесной KH01141

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка серая

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка розовый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка панама, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка панама

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка синяя

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка беж, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка беж

Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена
13

Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, антрацит

Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена
7

Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, белый