Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка розовая

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка розовая

5
89 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж
Следующий Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка панама
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка панама

Характеристики товара

Описание

Модули Komodo выполнены из стеклопластика, имеют складные спинки и боковины, съемные подушки, благодаря чему можно составить диван любой длины, превратить отдельные модули в столики или пуфы.

Ветвистая переплетенная конструкция вытекает из строгого геометрического дизайна, который также включает инновационную систему соединения между спинкой и сиденьем, осуществленную с помощью простого вращения.
Последнее решение позволяет избежать непривлекательных стыков и открытых отверстий и поддерживает эстетическую гармонию плетенной конструкции на сиденье и спинке.
Особенности:
Модульный диван включает в себя: 2 пуфа, 2 спинки, 2 подлокотника, 2 подушки на спинку.
Размер пуфа: 720х720х475 мм. Вес: 7.5 кг.
Размер спинки: 685х545 мм. Вес спинки: 2 кг.
Размер подлокотника: 675х385 мм. Вес подлокотника: 1.7 кг.
Размер подушки на спинку: 710х450х220 мм. Вес подушки: 1.3 кг.
Модель выполнена из перерабатываемого материала - стеклопластика (полипропилен, стекловолокно).
Возможные цвета каркаса: белый (bianco), антрацит (antracite), тортора (tortora), агава (agave).
Возможные цвета подушек из акрила: серый (grigio), розовый (rosa quarzo).
Возможные цвета подушек из ткани Sunbrella: синий (adriatic), лед (ghiaccio), авокадо (avocado), джунгли (giungla).
Возможные цвета подушек из ткани Sunbrella Laminato: холст (canvas).
Возможные цвета подушек из ткани TECH: панама (panama).
Сиденья можно закрепить с одной стороны, а спинки и подлокотники можно прикрепить с любой стороны.
Нескользящие ножки.
Матовая отделка.
Изделие сертифицировано CATAS.
Изделие устойчиво к воздействию УФ-лучей.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина1440 мм
  • Глубина780 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветрозовый, серый
  • Страна изготовленияИталия

С этим товаром покупают

Диван ГардаНастоящее фото товара Диван Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
7

Диван Гарда

Скатерть Madrid жаккардНастоящее фото товара Скатерть Madrid жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена
7

Скатерть Madrid жаккард

Настоящее фото товара Стол с зеркалом Рочестер, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
7

Стол с зеркалом Рочестер

Настоящее фото товара Диван Кинг G, произведённого компанией ChiedoCover
от131 490
Оптовая цена
6

Диван Кинг G

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка серая

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж

Мужское парикмахерское кресло 43Настоящее фото товара Мужское парикмахерское кресло 43, произведённого компанией ChiedoCover
80 090
Оптовая цена
9

Мужское парикмахерское кресло 43

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01126, произведённого компанией ChiedoCover
от18 500
14

Светильник подвесной KH01126

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка лед, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ темно-серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
от274 290
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ панама

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
от274 290
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ панама