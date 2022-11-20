Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо

14 оценок

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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо

4.5
170 290 ₽
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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ авокадо
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина2940 мм
  • Глубина1540 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветзеленый

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