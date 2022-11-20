Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли

4.6
223 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Следующий Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый

Характеристики товара

Описание

Модули Komodo выполнены из стеклопластика, имеют складные спинки и боковины, съемные подушки, благодаря чему можно составить диван любой длины, превратить отдельные модули в столики или пуфы.

Ветвистая переплетенная конструкция вытекает из строгого геометрического дизайна, который также включает инновационную систему соединения между спинкой и сиденьем, осуществленную с помощью простого вращения. Последнее решение позволяет избежать непривлекательных стыков и открытых отверстий и поддерживает эстетическую гармонию плетеной конструкции на сиденье и спинке.
Особенности:
Модульный диван включает в себя: 5 сидений, 6 спинок, 2 подлокотника, подушки на сиденья и спинки.
Модель выполнена из полностью перерабатываемого материала - стеклопластика (полипропилен, стекловолокно) - прочного, нетоксичного и антистатичного, устойчивого к любой погоде и средам с повышенной соленостью.
Сиденья можно закрепить с одной стороны, а спинки и подлокотники можно прикрепить с любой стороны.
Возможные цвета каркаса: белый (bianco), антрацит (antracite), тортора (tortora), агава (agave).
Возможные цвета подушек из акрила: серый (grigio), розовый (rosa quarzo).
Возможные цвета подушек из ткани Sunbrella: синий (adriatic), лед (ghiaccio), авокадо (avocado), джунгли (giungla), холст (canvas).
Возможные цвета подушек из ткани TECH: панама (panama).
Матовая отделка, нескользящие ножки.
Изделие сертифицировано CATAS.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина2940 мм
  • Глубина1540 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Журнальный стол Корона малый, произведённого компанией ChiedoCover
от41 900
Оптовая цена
6

Журнальный стол Корона малый

Диван МельбурнНастоящее фото товара Диван Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
15

Диван Мельбурн

Диван ГардаНастоящее фото товара Диван Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
7

Диван Гарда

Настоящее фото товара Скатерть Rose габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Rose габардин

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/розовый

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01105, произведённого компанией ChiedoCover
от15 600
11

Светильник подвесной KH01105

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ панама

Диван пластиковый LilyНастоящее фото товара Диван пластиковый Lily, произведённого компанией ChiedoCover
от102 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый Lily

Настоящее фото товара Диван пластиковый Vela Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от254 090
Оптовая цена
7

Диван пластиковый Vela Basic

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый Low Lita Love Anniversary Edition, произведённого компанией ChiedoCover
от86 690
Оптовая цена
12

Диван пластиковый Low Lita Love Anniversary Edition

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый