Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый

4.4
223 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Следующий Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый

Характеристики товара

Описание

Модули Komodo выполнены из стеклопластика, имеют складные спинки и боковины, съемные подушки, благодаря чему можно составить диван любой длины, превратить отдельные модули в столики или пуфы.

Ветвистая переплетенная конструкция вытекает из строгого геометрического дизайна, который также включает инновационную систему соединения между спинкой и сиденьем, осуществленную с помощью простого вращения. Последнее решение позволяет избежать непривлекательных стыков и открытых отверстий и поддерживает эстетическую гармонию плетеной конструкции на сиденье и спинке.
Особенности:
Модульный диван включает в себя: 5 сидений, 6 спинок, 2 подлокотника, подушки на сиденья и спинки.
Модель выполнена из полностью перерабатываемого материала - стеклопластика (полипропилен, стекловолокно) - прочного, нетоксичного и антистатичного, устойчивого к любой погоде и средам с повышенной соленостью.
Сиденья можно закрепить с одной стороны, а спинки и подлокотники можно прикрепить с любой стороны.
Возможные цвета каркаса: белый (bianco), антрацит (antracite), тортора (tortora), агава (agave).
Возможные цвета подушек из акрила: серый (grigio), розовый (rosa quarzo).
Возможные цвета подушек из ткани Sunbrella: синий (adriatic), лед (ghiaccio), авокадо (avocado), джунгли (giungla), холст (canvas).
Возможные цвета подушек из ткани TECH: панама (panama).
Матовая отделка, нескользящие ножки.
Изделие сертифицировано CATAS.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина2940 мм
  • Глубина1540 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияИталия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Кубус, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
15

Диван Кубус

Диван МельбурнНастоящее фото товара Диван Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
15

Диван Мельбурн

Настоящее фото товара Скатерть Ramira рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
15

Скатерть Ramira рогожка

Стол обеденный раздвижной JeromeНастоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Jerome, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
7

Стол обеденный раздвижной Jerome

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
8

Диван пластиковый Net Bench антрацит

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
5

Диван пластиковый Net Bench ментоловый

Настоящее фото товара Диван пластиковый Coccolona, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван пластиковый Coccolona, белый

Настоящее фото товара Настольная лампа Arezzo, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
6

Настольная лампа Arezzo

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ панама

Диван пластиковый LilyНастоящее фото товара Диван пластиковый Lily, произведённого компанией ChiedoCover
от102 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый Lily

Настоящее фото товара Диван пластиковый Vela Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от254 090
Оптовая цена
7

Диван пластиковый Vela Basic

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый