Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ лед

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ лед

5
223 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ лед
Следующий Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый

Характеристики товара

Описание

Модули Komodo выполнены из стеклопластика, имеют складные спинки и боковины, съемные подушки, благодаря чему можно составить диван любой длины, превратить отдельные модули в столики или пуфы.

Ветвистая переплетенная конструкция вытекает из строгого геометрического дизайна, который также включает инновационную систему соединения между спинкой и сиденьем, осуществленную с помощью простого вращения. Последнее решение позволяет избежать непривлекательных стыков и открытых отверстий и поддерживает эстетическую гармонию плетеной конструкции на сиденье и спинке.
Особенности:
Модульный диван включает в себя: 5 сидений, 6 спинок, 2 подлокотника, подушки на сиденья и спинки.
Модель выполнена из полностью перерабатываемого материала - стеклопластика (полипропилен, стекловолокно) - прочного, нетоксичного и антистатичного, устойчивого к любой погоде и средам с повышенной соленостью.
Сиденья можно закрепить с одной стороны, а спинки и подлокотники можно прикрепить с любой стороны.
Возможные цвета каркаса: белый (bianco), антрацит (antracite), тортора (tortora), агава (agave).
Возможные цвета подушек из акрила: серый (grigio), розовый (rosa quarzo).
Возможные цвета подушек из ткани Sunbrella: синий (adriatic), лед (ghiaccio), авокадо (avocado), джунгли (giungla), холст (canvas).
Возможные цвета подушек из ткани TECH: панама (panama).
Матовая отделка, нескользящие ножки.
Изделие сертифицировано CATAS.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина2940 мм
  • Глубина1540 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой, белый
  • Страна изготовленияИталия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
13

Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех

Диван МанчестерНастоящее фото товара Диван Манчестер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
9

Диван Манчестер

Диван ГардаНастоящее фото товара Диван Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
7

Диван Гарда

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка розовый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка панама, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка панама

Настольная лампа GatesheadНастоящее фото товара Настольная лампа Gateshead, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена
13

Настольная лампа Gateshead

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/розовый

Настоящее фото товара Диван пластиковый Low Lita Love Anniversary Edition, произведённого компанией ChiedoCover
от86 690
Оптовая цена
12

Диван пластиковый Low Lita Love Anniversary Edition

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
7

Диван пластиковый Net Bench белый

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
10

Диван пластиковый Net Bench тортора

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
7

Диван пластиковый Net Bench горчичный

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
6

Диван пластиковый Net Bench коралловый

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
8

Диван пластиковый Net Bench антрацит

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
5

Диван пластиковый Net Bench ментоловый

Настоящее фото товара Диван пластиковый Coccolona, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван пластиковый Coccolona, белый