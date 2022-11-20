Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ панама

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ панама

4.8
223 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый
Следующий Диван пластиковый Lily
Диван пластиковый Lily

Характеристики товара

Описание

Модули Komodo выполнены из стеклопластика, имеют складные спинки и боковины, съемные подушки, благодаря чему можно составить диван любой длины, превратить отдельные модули в столики или пуфы.

Ветвистая переплетенная конструкция вытекает из строгого геометрического дизайна, который также включает инновационную систему соединения между спинкой и сиденьем, осуществленную с помощью простого вращения. Последнее решение позволяет избежать непривлекательных стыков и открытых отверстий и поддерживает эстетическую гармонию плетеной конструкции на сиденье и спинке.
Особенности:
Модульный диван включает в себя: 5 сидений, 6 спинок, 2 подлокотника, подушки на сиденья и спинки.
Модель выполнена из полностью перерабатываемого материала - стеклопластика (полипропилен, стекловолокно) - прочного, нетоксичного и антистатичного, устойчивого к любой погоде и средам с повышенной соленостью.
Сиденья можно закрепить с одной стороны, а спинки и подлокотники можно прикрепить с любой стороны.
Возможные цвета каркаса: белый (bianco), антрацит (antracite), тортора (tortora), агава (agave).
Возможные цвета подушек из акрила: серый (grigio), розовый (rosa quarzo).
Возможные цвета подушек из ткани Sunbrella: синий (adriatic), лед (ghiaccio), авокадо (avocado), джунгли (giungla), холст (canvas).
Возможные цвета подушек из ткани TECH: панама (panama).
Матовая отделка, нескользящие ножки.
Изделие сертифицировано CATAS.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина2940 мм
  • Глубина1540 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияИталия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Слэб Мендоза, произведённого компанией ChiedoCover
от142 090
5

Слэб Мендоза

Диван МанчестерНастоящее фото товара Диван Манчестер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
9

Диван Манчестер

Настоящее фото товара Диван Эдвард, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
13

Диван Эдвард

Настоящее фото товара Диван пластиковый Air Plus черный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
6

Диван пластиковый Air Plus черный

Настоящее фото товара Диван пластиковый Air Plus красный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
9

Диван пластиковый Air Plus красный

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge белыйНастоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge белый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена
6

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge белый

Настольная лампа AveriНастоящее фото товара Настольная лампа Averi, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена
15

Настольная лампа Averi

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван пластиковый Vela Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от254 090
Оптовая цена
7

Диван пластиковый Vela Basic

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/розовый

Настоящее фото товара Диван пластиковый Low Lita Love Anniversary Edition, произведённого компанией ChiedoCover
от86 690
Оптовая цена
12

Диван пластиковый Low Lita Love Anniversary Edition

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
7

Диван пластиковый Net Bench белый