Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой

9 оценок

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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой

5
203 190 ₽
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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый
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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина2940 мм
  • Глубина1540 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой, черный

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