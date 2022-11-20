Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый

6 оценок

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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый

4.4
203 190 ₽
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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой
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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой

Популярные варианты ткани

2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Модули Komodo выполнены из стеклопластика, имеют складные спинки и боковины, съемные подушки, благодаря чему можно составить диван любой длины, превратить отдельные модули в столики или пуфы.
Ветвистая переплетенная конструкция вытекает из строгого геометрического дизайна, который также включает инновационную систему соединения между спинкой и сиденьем, осуществленную с помощью простого вращения. Последнее решение позволяет избежать непривлекательных стыков и открытых отверстий и поддерживает эстетическую гармонию плетеной конструкции на сиденье и спинке.
Особенности:
Модульный диван включает в себя: 5 сидений, 6 спинок, 2 подлокотника, подушки на сиденья и спинки.
Модель выполнена из полностью перерабатываемого материала - стеклопластика (полипропилен, стекловолокно) - прочного, нетоксичного и антистатичного, устойчивого к любой погоде и средам с повышенной соленостью.
Сиденья можно закрепить с одной стороны, а спинки и подлокотники можно прикрепить с любой стороны.
Вес 61 кг

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина2940 мм
  • Глубина1540 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияИталия

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