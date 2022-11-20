Модули Komodo выполнены из стеклопластика, имеют складные спинки и боковины, съемные подушки, благодаря чему можно составить диван любой длины, превратить отдельные модули в столики или пуфы.
Ветвистая переплетенная конструкция вытекает из строгого геометрического дизайна, который также включает инновационную систему соединения между спинкой и сиденьем, осуществленную с помощью простого вращения. Последнее решение позволяет избежать непривлекательных стыков и открытых отверстий и поддерживает эстетическую гармонию плетеной конструкции на сиденье и спинке.
Особенности:
Модульный диван включает в себя: 5 сидений, 6 спинок, 2 подлокотника, подушки на сиденья и спинки.
Модель выполнена из полностью перерабатываемого материала - стеклопластика (полипропилен, стекловолокно) - прочного, нетоксичного и антистатичного, устойчивого к любой погоде и средам с повышенной соленостью.
Сиденья можно закрепить с одной стороны, а спинки и подлокотники можно прикрепить с любой стороны.
Вес 61 кг
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