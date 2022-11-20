Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый

7 оценок

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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый

4.8
203 190 ₽
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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой
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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ голубой

Характеристики товара

Описание

Модули Komodo выполнены из стеклопластика, имеют складные спинки и боковины, съемные подушки, благодаря чему можно составить диван любой длины, превратить отдельные модули в столики или пуфы.

Ветвистая переплетенная конструкция вытекает из строгого геометрического дизайна, который также включает инновационную систему соединения между спинкой и сиденьем, осуществленную с помощью простого вращения. Последнее решение позволяет избежать непривлекательных стыков и открытых отверстий и поддерживает эстетическую гармонию плетеной конструкции на сиденье и спинке.
Особенности:
Модульный диван включает в себя: 5 сидений, 6 спинок, 2 подлокотника, подушки на сиденья и спинки.
Модель выполнена из полностью перерабатываемого материала - стеклопластика (полипропилен, стекловолокно) - прочного, нетоксичного и антистатичного, устойчивого к любой погоде и средам с повышенной соленостью.
Сиденья можно закрепить с одной стороны, а спинки и подлокотники можно прикрепить с любой стороны.
Вес 61 кг

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Длина2940 мм
  • Глубина1540 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветрозовый, серый
  • Страна изготовленияИталия

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