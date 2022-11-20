Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Длина2090 мм
- Глубина720 мм
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяткань
- Цветбелый, серый
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Диван Манчестер
Диван Эдвард
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый
Диван пластиковый Sabinas Basic
Светильник подвесной KH01123
Светильник подвесной KH01122
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден