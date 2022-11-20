Товар в корзине. Перейти
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ темно-серый - фото 1

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ темно-серый

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый
Следующий Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина2090 мм
  • Глубина720 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый, серый

Похожие товары

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Диван Дублин

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

С этим товаром покупают
Диван МанчестерНастоящее фото товара Диван Манчестер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
9

Диван Манчестер

Настоящее фото товара Диван Эдвард, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
13

Диван Эдвард

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый

Диван пластиковый Sabinas BasicНастоящее фото товара Диван пластиковый Sabinas Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от192 190
Оптовая цена
7

Диван пластиковый Sabinas Basic

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01123, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
15

Светильник подвесной KH01123

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01122, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
13

Светильник подвесной KH01122

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден