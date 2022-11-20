Диван пластиковый с подушками Sunset

14 оценок

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Диван пластиковый с подушками Sunset

4.6
159 590 ₽
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Предыдущий товар в категории Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ бежевый
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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ авокадо

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань

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