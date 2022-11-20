Диван пластиковый с подушкой Happylife Standard

7 оценок

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Диван пластиковый с подушкой Happylife Standard

4.1
296 090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Длина2400 мм
  • Глубина900 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Страна изготовленияИталия

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