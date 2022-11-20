Диван пластиковый Sabinas Basic

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван пластиковый Sabinas Basic

4.4
192 190 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/темно-серый
Следующий Диван пластиковый с подушкой Happylife Standard
Диван пластиковый с подушкой Happylife Standard

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1040 мм
  • Длина2060 мм
  • Глубина910 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик

С этим товаром покупают

Стол Грация 3Настоящее фото товара Стол Грация 3, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
12

Стол Грация 3

Настоящее фото товара Диван Эдвард, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
13

Диван Эдвард

Настоящее фото товара Диван Кубус, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
15

Диван Кубус

Настоящее фото товара Скатерть Breakfast in paris габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
10

Скатерть Breakfast in paris габардин

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ темно-серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ светло-коричневый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ темно-серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ светло-коричневый

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01118, произведённого компанией ChiedoCover
от9 100
8

Светильник подвесной KH01118

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
от208 990
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ панама

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
от208 990
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ панама

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от66 390
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ розовый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
от99 490
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ панама

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ синий, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ синий

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от66 390
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от86 390
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, черный/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от66 390
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, черный/ розовый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, антрацит/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
от83 290
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, антрацит/ панама