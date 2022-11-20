Диван пластиковый Ulm Basic

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван пластиковый Ulm Basic

5
230 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван пластиковый Coccolona, красный
Диван пластиковый Coccolona, красный
Следующий Стул прозрачный на полозьях Gliss желтый
Стул прозрачный на полозьях Gliss желтый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина2000 мм
  • Глубина820 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол с металлической рамой Bravos, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
13

Стол с металлической рамой Bravos

Настоящее фото товара Скатерть Лавандовый принт габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Лавандовый принт габардин

Настоящее фото товара Диван пластиковый Air Plus черный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый Air Plus черный

Настоящее фото товара Диван пластиковый Air Plus красный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена
9

Диван пластиковый Air Plus красный

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 3 зеленый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от125 390
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 3 зеленый/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный Olimpo Sofa, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
10

Диван пластиковый плетеный Olimpo Sofa

Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge белый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
6

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge белый

Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
7

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге

Настоящее фото товара Стул Милан хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
12

Стул Милан хром

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01101, произведённого компанией ChiedoCover
от9 700
13

Светильник подвесной KH01101

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул прозрачный на полозьях Gliss красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
8

Стул прозрачный на полозьях Gliss красный

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка синяя

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от66 390
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка серая

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж, произведённого компанией ChiedoCover
от86 390
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от66 390
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка розовый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка панама, произведённого компанией ChiedoCover
от99 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка панама

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка лед, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка синяя