Товар в корзине. Перейти
Диван пластиковый Vela Basic - фото 1

Диван пластиковый Vela Basic

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван пластиковый Lily
Диван пластиковый Lily
Следующий Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ лед
Диван пластиковый Lily

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина2200 мм
  • Глубина1000 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик

Похожие товары

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Диван Дублин

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

С этим товаром покупают
Стол Премьер 7Настоящее фото товара Стол Премьер 7, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена
10

Стол Премьер 7

Диван МанчестерНастоящее фото товара Диван Манчестер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
9

Диван Манчестер

Диван ГардаНастоящее фото товара Диван Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
7

Диван Гарда

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от203 190
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовыйНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от203 190
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый

Настоящее фото товара Демонстрационная полка Cold Vine RW-030, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
10

Демонстрационная полка Cold Vine RW-030

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой