Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Длина2200 мм
- Глубина1000 мм
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стол Премьер 7
Диван Манчестер
Диван Гарда
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый
Демонстрационная полка Cold Vine RW-030