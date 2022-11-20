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Диван Plum 560S - фото 1Диван Plum 560S - фото 2

Диван Plum 560S

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1300 мм
  • Глубина660 мм
  • Вес34 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияЕвропа

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