Диван Портфель

6 оценок

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Диван Портфель

4.3
28 590 ₽
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Предыдущий товар в категории Диван Гольфстрим I, прямой
Диван Гольфстрим I, прямой
Следующий Диван Амур, угловой
Диван Гольфстрим I, прямой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота885 мм
  • Ширина1340 мм
  • Глубина835/1960 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр

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