Кресло TopChairs City черный
Кофейная пара 90 мл Royal Sutton 6, 48
Кружка 300 мл Royal Sutton 2, 24
Салатник 150 мм (500 мл) Royal Sutton 6, 24
Салатник 210 мм (1250 мл) Royal Sutton 10, 10
Сахарница 210 мл и Молочник 160 мл Royal Sutton 1, 48
Торшер Erich серебро
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам
Кресло игровое TopChairs Diablo белое
Диван модульный Павино
Выкатной диван Болеро
Диван Авангард, еврокнижка
Диван Элита, книжка
Диван Томас, солнечный желтый
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)