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Диван Pride - фото 1

Диван Pride

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Длина1650 мм
  • Глубина1260 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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