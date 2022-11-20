Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Длина1650 мм
- Глубина1260 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
Стул Кейт складной пластиковый
Стул складной М8-01 Компакт
Гирлянда из лампочек Лофтус 10 дымчатых ламп с теплым белым светом
Диван Лиссабон двухместный
Диван Лиссабон трехместный
Диван Белинда двухместный
Диван Белинда трехместный
Диван Белинда W двухместный