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Диван прямой голубой Costy - фото 1Диван прямой голубой Costy - фото 2Диван прямой голубой Costy - фото 3

Диван прямой голубой Costy

11 оценок
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Диван Lucia двухместный прямой темно-зеленый
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Диван Lucia двухместный прямой темно-зеленый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина2170 мм
  • Глубина930 мм
  • Вес70 кг
  • Цветголубой

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