Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина2170 мм
- Глубина930 мм
- Вес70 кг
- Цветголубой
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Чехол 104
Стол Патрон
Гарнитур Стенхамн
Гарнитур Грипсхольм
Гарнитур Грипсхольм, венге
Комплект садовой мебели Европа
Стол с плиткой из гевеи
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден