Диван прямой Корсо-1 темно-бежевый

15 оценок

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Диван прямой Корсо-1 темно-бежевый

4.5
61 990 ₽
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Диван прямой Корсо-1 изумрудный
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Характеристики товара

Описание

Диван «Корсо» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской.

Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства проекта. Удобные широкие подлокотники и мягкие подушки создадут идеальные условия для вашего отдыха.

Диван «Корсо» изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид дивана исходя исключительно из ваших предпочтений. Вашему выбору предоставляется широкая палитра цветов и фактур, каждая из которых была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами в дизайне интерьера

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина2440 мм
  • Глубина1210 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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