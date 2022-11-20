Диван прямой Корсо-2 светло-синий

13 оценок

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Диван прямой Корсо-2 светло-синий

4.6
86 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Диван прямой Корсо-2 серый
Диван прямой Корсо-2 серый
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Диван прямой Корсо-2 изумрудный

Характеристики товара

Описание

Диван «Корсо» представляет собой мультифункциональный трансформер, состоящий из автономных элементов. Комбинация секций предоставляет практически безграничное пространство вариантов для обустройства любой площади помещения — от большой гостиной дома до маленькой детской.

Практичность, комфортабельность, элегантность — неоспоримые достоинства проекта. Удобные широкие подлокотники и мягкие подушки создадут идеальные условия для вашего отдыха.

Диван «Корсо» изготавливается в различных цветовых вариантах, что позволяет выбрать внешний вид дивана исходя исключительно из ваших предпочтений. Вашему выбору предоставляется широкая палитра цветов и фактур, каждая из которых была создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами в дизайне интерьера

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина2840 мм
  • Глубина1210 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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