Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1110 мм
- Длина2240 мм
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Диван Аливарес
Стол обеденный Ланетт
Диван Гарда
Стул складной банкетный Lite, черный
Кресло игровое TopChairs Corvette синее
Кресло Barcelona
Кресло Corsica
Кресло Portofino, лофт
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден