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Диван прямой Мадрид

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1040 мм
  • Длина2400 мм

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