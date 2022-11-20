Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина950 мм
- Длина2250 мм
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул обеденный Шанель прозрачный
Стол обеденный Колими
Диван Эдвард
Кресло Дарем Оптима
Кресло Ричмонд
Кресло Ричмонд однотонное
Кресло Надир
Кресло Лонкастер
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден