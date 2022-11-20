Диван прямой Медисон изумрудный, вариант №4

7 оценок

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Диван прямой Медисон изумрудный, вариант №4

4.5
45 990 ₽
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Диван угловой Медисон коричневый, вариант №2
Следующий Диван прямой Медисон темно-коричневый, вариант №4
Диван прямой Медисон темно-коричневый, вариант №4

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота670 мм
  • Длина2440 мм
  • Глубина1220 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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