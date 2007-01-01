Характеристики товара
Описание
Современный диван Slimora в лаконичном исполнении. Плавные линии и рельефная велюровая обивка делают модель максимально уютной и комфортной. Такой диван станет прекрасным дополнением интерьера в современном стиле.
Диван оборудован механизмом «клик-кляк», который включает в себя три уровня фиксации спинки: «стандарт», «релакс» и «спальное место».
В качестве наполнителя используется сочетание пенополиуретана различной плотности, что обеспечивает комфортную, упругую посадку. Благодаря такой технологии внешний вид дивана сохраняется максимально долгое время.
В основании наполнителя находятся пружины «змейки» из металла, они крепятся к деревянному каркасу с ровным шагом, параллельно друг другу. Благодаря такому расположению данные пружины обладают высокой прочностью, прекрасным сопротивлением растяжению и отсутствию скрипов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2030 мм
- Глубина940 мм
- Высота850 мм
- Каркас диванаДерево
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1170 мм
- Высота упаковки1940 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Вес упаковки47 кг
- Объём упаковки0.61 м3
- Изделия стопируютсяНет