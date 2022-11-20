Характеристики товара
Описание
Комплект №23 модульного дивана RALPH с канапе и раскладным механизмом: Диван Ralph с канапе лев.трехмест. раскл.,синий Gen35 323*156*90 – 1шт в ткани Generation 35 (2кат.), цвет ножек - 4; Подушка декоративная 45*45см 2 кат. – 2шт в ткани Generation 35 (2кат.), Подушка декоративная 45*45см 2 кат. – 2шт в ткани Generation 13 (2кат.) с логотипом GD. На фото комплект дивана и подушек для подиума. В индивидуальных заказах следует заказывать диван и декоративные подушки отдельными товарами.
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1560 мм
- Длина3230 мм
- Вес130 кг