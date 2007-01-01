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Диван раскладной Aurivе

Артикул: CH-070-378
14 оценок
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Фотография товара Диван Loco двухместный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

«Наполи» — это союз брутальности и изысканного вкуса. Модель выполнена в стиле лофт и идеально дополнит гостиную, офис или кабинет. Качественные материалы и смелые дизайнерские решения подчеркнут ваш утонченный вкус: ? Мягкая велюровая обивка; ? Металлические ножки серебряного цвета; ? Квадратная каретная стяжка на спинке и подлокотниках; ? Металлические декоративные элементы на внешних сторонах боковин. «Наполи» радует и своей функциональностью: задняя спинка легко откидывается, и диван становится комфортным местом для отдыха. А высокие ножки значительно облегчают процесс уборки под диваном. Будьте готовы услышать не один комплимент от ваших гостей в адрес «Наполи», ведь модель этого действительно заслуживает!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2350 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота870 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Каркас диванаДерево
  • Цветбелый
  • Обивкавелюр

Отзывы

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