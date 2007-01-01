Характеристики товара
Описание
«Наполи» — это союз брутальности и изысканного вкуса. Модель выполнена в стиле лофт и идеально дополнит гостиную, офис или кабинет. Качественные материалы и смелые дизайнерские решения подчеркнут ваш утонченный вкус: ? Мягкая велюровая обивка; ? Металлические ножки серебряного цвета; ? Квадратная каретная стяжка на спинке и подлокотниках; ? Металлические декоративные элементы на внешних сторонах боковин. «Наполи» радует и своей функциональностью: задняя спинка легко откидывается, и диван становится комфортным местом для отдыха. А высокие ножки значительно облегчают процесс уборки под диваном. Будьте готовы услышать не один комплимент от ваших гостей в адрес «Наполи», ведь модель этого действительно заслуживает!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2350 мм
- Глубина1000 мм
- Высота870 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Каркас диванаДерево
- Цветбелый
- Обивкавелюр