Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Длина1570 мм
- Глубина800 мм
- Материал каркасамассив дерева, береза, фанера
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