Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Длина1200 мм
- Глубина700 мм
- Страна изготовленияРоссия
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Диван Манчестер
Диван Кубус
Ретро гирлянда на батарейках Glow 5 янтарных лампочек
Гирлянда из лампочек Лофтус 10 дымчатых ламп с теплым белым светом
Ретро гирлянда Сириус 10 ламп с теплым белым светом
Гирлянда из лампочек Ретро, 20 ламп, теплые белые
Гирлянда из лампочек Мона 20 ламп, холодные белые
Стол ЛИРА, 1400x900