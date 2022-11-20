Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Длина1600 мм
- Глубина1220 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стол Clyde бетон/белый
Светодиодная гирлянда Лампочки - Ягодная Карамель, 16 разноцветных ламп
Стул Лацио, хром
Стул Комо
Стул Эмполи Лофт
Стул София Люкс
Стул Модена Лофт
Кресло Мальта №2