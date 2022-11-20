Фотография Диван Regor от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван Regor

4.5
Оптовая цена
72 790 ₽
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Диван Regor
Диван Regor
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Диван Regor

4.5
72790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина2100 мм
  • Глубина880/1080 мм
  • Вес39.3 кг
  • Цветбелый

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