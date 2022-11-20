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Диван Rew XXL

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота1270 мм
  • Ширина720 мм
  • Длина1280/2480 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес64/92 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветжелтый, бежевый, зеленый, серый
  • Страна изготовленияЕвропа

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