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Диван Rico - фото 1

Диван Rico

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина1550 мм
  • Глубина900 мм
  • Цветсиреневый

Варианты размеров

Комплектация Габариты (ШхГхВ) Стоимость, руб
Кресло 850х900х1050 24390
Двухместный 1550х900х1050 47290
Трехместный 1800х900х1050 52890

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