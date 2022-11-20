Диван «Римини»

13 оценок

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Диван «Римини»

5
68 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван-софа «Римини» в основном используется как садовая мебель. Но можно использовать и внутри помещения. Каркас полностью сварной. Подушки и пуф с набивкой из эластичного полиэстера. Чехлы моющиеся легко съемные на молнии
Каркас дивана создан в стилистике 60-х годов. Обтекаемые формы, воздушность. Сиденье дивана лежит на прочных металлических полосах. Круглые накладки на ножках защитят полы от царапин
Можно изменить окрас металла, цвет и рисунок чехлов под ваш дизайн. Цена изменится незначительно

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Основные характеристики

  • Вес49.9 кг
  • Высота726 мм
  • Ширина2118 мм
  • Глубина870 мм

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