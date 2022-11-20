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          Фотография Диван Родео большой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Диван Родео большой

          4.8
          Оптовая цена
          от 126 490 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Диван Родео большой
          Диван Родео большой
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          Характеристики товара

          Описание

          Форма дивана Родео обеспечивает ему компактность и универсальность. Модель может быть выполнена из различных материалов на выбор клиента: ткани, искусственной кожи. Цветовое решение обивок представлено в большом ассортименте для возможности подбора оптимальной гаммы к любому интерьеру.

          Большой диван Родео производится с гостевым механизмом «Сюзи». Модель очень легко собирается и раскладывается. В разобранном состоянии мебель выполняет роль комфортного спального места. В собранном виде диван хорошо подходит для отдыха, чтения, бесед.

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          Основные характеристики

          • Высота830 мм
          • Длина2220 мм
          • Глубина1140 мм

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