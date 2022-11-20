Характеристики товара
Описание
Форма дивана Родео обеспечивает ему компактность и универсальность. Модель может быть выполнена из различных материалов на выбор клиента: ткани, искусственной кожи. Цветовое решение обивок представлено в большом ассортименте для возможности подбора оптимальной гаммы к любому интерьеру.
Большой диван Родео производится с гостевым механизмом «Сюзи». Модель очень легко собирается и раскладывается. В разобранном состоянии мебель выполняет роль комфортного спального места. В собранном виде диван хорошо подходит для отдыха, чтения, бесед.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Длина2220 мм
- Глубина1140 мм