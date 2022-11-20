Характеристики товара
Описание
Глубина: 84 см
Высота: 85 см
Ширина: 149 см
Материал: массив дерева, экокожа
Глубина: 84 см
Высота: 85 см
Ширина: 149 см
Материал: массив дерева, экокожа
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