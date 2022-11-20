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Диван Рольф - фото 1

Диван Рольф

15 оценок
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Диван Уолси бежевый
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Диван Уолси бежевый

Характеристики товара

Описание

Глубина: 84 см

Высота: 85 см

Ширина: 149 см

Материал: массив дерева, экокожа

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