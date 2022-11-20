Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина1600 мм
- Глубина860 мм
- Материалдерево, металл
- Материал сиденьяткань
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Шторы Сатен
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Конфигурация складных столов №4
Диван Бриджит, синий
Диван Бриджит, серый
Диван Бриджит, голубой
Диван Бриджит, розовый
Диван Бриджит, бежевый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден