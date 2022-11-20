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Диван Royal прямой, оливковый

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Диван Royal, синий

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1160 мм
  • Длина2200 мм
  • Цветзеленый

Варианты размеров

Комплектация Габариты (ШхГхВ), мм Стоимость, руб
Банкетка 1050х1020х480 22590
Кресло расклад. 1390х1170х950 51690
Двухместный 2620х1170х950 88690
Трехместный 3600х1170х950 102490
Трехместный с оттоманкой (М) 2830х1690х950 113890
Трехместный с оттоманкой 3600х2580х950 123990
Угловой 3600х2580х950 165490

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